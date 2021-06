Uomini e Donne/ News 5 giugno, Davide e Chiara in crisi? “Fase litigiosa, ma…”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 5 giugno

Davide Donadei e Chiara Rabbi formano una delle coppie più belle e amate dal pubblico tra quelle che si sono formate nella stagione di Uomini e Donne da poco conclusa. Dopo un percorso durato cinque mesi, Davide ha scelto Chiara con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore. La coppia, tuttavia, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha ammesso come il loro rapporto si stia evolvendo. “Il nostro legame è più maturo, perché siamo più consapevoli dei nostri sentimenti. Adesso stiamo attraversando una fase più litigiosa, un po’ per il suo modo di fare e un po’ perché sono lontana da casa e le mie paure a volte fanno sì che fraintenda certi atteggiamenti di Davide”, sono state le parole di Chiara.

Davide Donadei rassicura i fans sulla sua storia con Chiara Rabbi

Le parole di Chiara Rabbi hanno subito allarmato i fans, ma a rassicurare tutti ci ha pensato Davide Donadei che, dalle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, sottolinea come, nonostante la fase litigiosa, il suo rapporto con Chiara sia sempre più solido. “C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara è che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato”, ha aggiunto l’ex tronista pugliese. Come tutte le coppie, Davide e Chiara stanno crescendo insieme e il loro amore non solo diventa più profondo, ma li aiuta a scoprire nuovi lati di entrambi.

