Uomini e Donne/ News 8 giugno: Nicola Vivarelli innamorato? Sui social…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 8 giugno

Dopo aver lasciato Uomini e donne, Nicola Vivarelli è tornato in trasmissione creando dinamiche durante la seconda parte della stagione. Prima di salutare i telespettatori dando appuntamento a settembre con le nuove puntate, Maria De Filippi ha raccontato della frequentazione tra Nicola Vivarelli ed Eleonora, una ragazza con cui il giovane cavaliere aveva cominciato ad uscire dopo averla conosciuta. Eleonora era arrivata in trasmissione esclusivamente per Nicola che ha apprezzato la compagnia della ragazza con cui c’erano stati dei baci prima della conclusione della trasmissione. Senza telecamere e senza la possibilità di raccontare come procede la frequentazione, Nicola avrà chiuso il rapporto con Eleonora? A quanto pare no. Sui social, infatti, arrivano importanti indizi sul legame tra Nicola ed Eleonora.

Nicola Vivarelli ed Eleonora: la storia continua senza telecamere

Procede a gonfie vele la conoscenza tra Nicola Vivarelli ed Eleonora. Il cavaliere del trono over, su Instagram, ha pubblicato alcuni video in cui è insieme ad Eleonora. A cena, ma anche nei nomali momenti che trascorrono insieme, Nicola ed eleonora si divertono, scherzano e si mostrano complici e affiatati. Anche senza telecamere, i due trascorrono molto tempo insieme nonostante la distanza. Parlare d’amore, forse, appare un po’ prematuro, ma con Eleonora, Nicola si mostra sereno e felice. Tra i due, dunque, nascerà davvero l’amore? I fans di Uomini e Donne continuano a seguire l’evoluzione della loro conoscenza e chissà che a settembre non tornino in studio per annunciare di essersi fidanzati. Gemma Galgani, in compenso, sui social si mostra quasi sempre in compagnia delle amiche.

