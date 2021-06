Uomini e Donne/ News 9 giugno, Giacomo e Martina bruciano le tappe?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 9 giugno

Giacomo Czerny e Martina Grado sono sempre più uniti e innamorati. Dopo essersi scelti nello studio di Uomini e donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono diventati inseparabili. Tra i due, infatti, ci sono state anche le fatidiche presentazioni in famiglia. Per il momento, tuttavia, non ci sono grandi progetti di coppia. Il loro amore è ancora giovane e fresco e c’è tutto il tempo per farlo crescere e farlo diventare solido. “Non abbiamo ancora una routine. Ci svegliamo la mattina, quando possiamo ci alleniamo, poi giriamo molto per scoprire meglio le città in cui siamo cresciuti […]. Stiamo ancora prendendo le misure, non avendo una base fissa in cui stare. Chiacchieriamo molto e stiamo ancora preparando tanti progetti per il futuro, sia lavorativi che di coppia da condividere”, ha spiegato la coppia a Uomini e Donne Magazine.

Martina, inoltre, ha raccontato di essersi subito sentita accolta dalla famiglia di Giacomo e di sentirsi totalmente a loro agio in loro compagnia.

Giacomo Czerny: “Ecco cosa Martina ha portato nella mia vita”

Dopo aver avuto tanti dubbi, dopo averci pensato per settimane non riuscendo a scegliere tra la sua attuale fidanzata e Carolina, Giacomo ha scelto di puntare su Martina. Una scelta di cui non si è mai pentito e che lo rende ogni giorno più sereno e felice. Ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, l’ex tronista che ha anche deciso di accettare l’offerta di lavoro che le ha fatto Maria De Filippi, ha parlato della fidanzata e di ciò che ha portato nella sua vita. “Martina ha portato nella mia vita due cose, per me fondamentali, che mi mancavano: la leggerezza e il dialogo. Nonostante abbia accanto una persona con una testa molto simile alla mia, a volte persa dietro mille paranoie, è piena di carica e di voglia di fare. Parliamo tanto e le posso dire tutto senza mai sentirmi giudicato. Mi sento libero di potermi esprimere sia nei momenti spensierati che nei momenti bui”, ha confessato Giacomo.

