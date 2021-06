Uomini e Donne/ News e anticipazioni 11 giugno: il sogno d’amore di Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni e news 11 giugno

Gemma Galgani non perde le speranze di trovare il principe azzurro e realizzare il suo sogno d’amore. Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne dalla prima puntata della prima stagione, la dama ha avuto diverse storie che, tuttavia, non si sono concluse con il lieto fine che ancora sogna. Romantica e sognatrice, Gemma è reduce da una stagione nel corso della quale ha dovuto fare i conti con diverse delusioni sentimentali. Tra i vari cavalieri con cui è uscita, sicuramente Maurizio Guerci le ha regalato emozioni che non provava da tempo. La loro frequentazione, tuttavia, si è conclusa dopo pochi appuntamenti e Gemma seppur delusa, ha provato a conoscere altri cavalieri, ma non è stata fortunata. Con Uomini e Donne in vacanza, la dama di Torino è pronta a godersi l’estate per poi tornare nel parterre del trono over a settembre sperando di poter finalmente trovare il suo principe azzurro.

Il sogno d’amore di Gemma Galgani

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Gemma Galgani ha svelato di volersi sposare. Per la prossima stagione di Uomini e Donne, infatti, la dama svela di voler trovare non solo un uomo che si innamori di lei, ma che le faccia pronunciare anche il fatidico sì. “Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale? Io mi sposo”, ha dichiarato la dama di Torino che continua a scontrarsi con Tina Cipollari. “Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi”, ha aggiunto la Galgani. Come reagirà Tina di fronte al desiderio della Galgani? Gemma riuscirà a realizzare il suo sogno d’amore? Lo scopriremo a settembre.

