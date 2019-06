Uomini e Donne/ News sulle coppie: ecco come procede per 2 di loro (Trono Classico)

Come ben sapete, il trono classico di Uomini e Donne si è concluso lo scorso venerdì pomeriggio, con la scelta di Giulia Cavaglià che, senza cambiare i suoi “programmi” è uscita fuori dal dating show tra le braccia di Manuel Galiano, rispettando appieno le previsioni. Il programma è ufficialmente in ferie ma la redazione continua a fare casting itineranti per cercare volti nuovi. Da settembre infatti, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, tornerà in pista probabilmente anche con il trono gay che, dopo Claudio Sona e Alex Migliorini è rimasto fermo per un anno. Nell’attesa di poterci affezionare ad altri volti televisivi, scopriamo come procedono le cose per i protagonisti freschi di scelte. Tra questi, anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Nonostante si frequentino da pochissimi giorni, stanno già facendo sul serio. Le cose tra di loro procedono alla grande, anche per merito delle rispettive dimostrazioni d’amore.

Trono Classico: le ultime news sulle coppie di Uomini e Donne

Dopo la scelta dello scorso 30 maggio 2019, Andrea Zelletta ha deciso di portare la sua fidanzata a Taranto, per poterle presentare la sua famiglia. Tra una passeggiata sulla spiaggia e l’altra, Natalia Paragoni ha potuto entrare appieno nella vita del suo fidanzato e conoscere da vicino le persone a lui più care, così come riporta la versione online de IlGiorno.it. Nel frattempo, anche le altre coppie hanno da fare. Alessio Campoli per esempio, ha dovuto difendersi dagli haters che puntavano il dito contro lui e la fidanzata Angela Nasti, accusandoli di essersi conosciuti ancor prima del trono classico di Uomini e Donne. Il romano tramite social, con la solita schiettezza che lo contraddistingue, ha risposto a tutti coloro che li criticavano in quanto, il passato 25 settembre i due si erano già “conosciuti”dopo avere postato uno scatto nello stesso albergo: “La ragazza del mio migliore amico e la sua gemella compiono gli anni ed eravamo a Milano proprio in quell’hotel, fatevi un giro a Milano e chiedete in quel giorno il sottoscritto con chi era in camera. Con la sua ex ragazza, la stessa che ha scattato la foto”, ha precisato lui.

