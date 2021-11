Uomini e Donne, Nicola Pisu prossimo tronista?/ Indiscrezione bomba sull’ex gieffino

Rivoluzione a Uomini e donne? Voci su un nuovo possibile tronista…

C’è un’indiscrezione bomba che circola nelle ultime ore sui prossimi protagonisti di Uomini e Donne. Il trono di Andrea Nicole e Roberta sta ormai per giungere al termine, cosa che ci anticipa l’arrivo di nuovi tronisti. È proprio su questo fronte che Maria De Filippi starebbe preparando un gran colpo di scena. Dopo Matteo Ranieri potremmo ritrovare sul trono un altro volto noto, seppur non per una pregressa partecipazione al dating show.

Il nome in questione è quello di Nicola Pisu, che da poco ha concluso la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. A lanciare l’indiscrezione è il portale PiuDonna.it, secondo cui le voci di una partecipazione del figlio di Patrizia Mirigliani a Uomini e Donne sarebbero sempre più insistenti.

Nicola Pisu dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne?

Nicola Pisu potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il gieffino ha da poco concluso la sua avventura nella Casa di Cinecittà e anche in modo un po’ burrascoso. Proprio nella Casa sembrava avesse trovato l’amore con Miriana Trevisan, la loro frequentazione però si è interrotta proprio per volontà della showgirl. Lui, dopo essersi detto innamorato, ha ammesso di non voler aver più a che fare con lei, essendo una storia ormai definitivamente chiusa. Il cuore di Nicola, insomma, è libero e potrebbe dunque essere pronto a mettersi in gioco proprio nel programma di Maria De Filippi. Chiaro che, al momento, si tratta di indiscrezioni che non trovano però conferma nelle fonti ufficiali del programma.

