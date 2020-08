Uomini e Donne/ Nicola rimpiazza Gemma Galgani? La dama assente dai social

Uomini e Donne tornerà in onda con la nuova stagiona a settembre e, in attesa delle nuove puntata, i fans continuano a chiedersi cosa sia realmente accaduto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due si stavano frequentando, ma a quanto pare, tutto sarebbe finito. Gemma, da parte sua, continua a restare in silenzio e dai social è ormai scomparsa. L’ultimo post, infatti, risale allo scorso 6 luglio. Da allora, la dama non ha più condiviso nulla sui social facendo preoccupare i fans. Nicola Vivarelli, invece, continua a far parlare di sè. Dopo aver conquistato la popolarità presentandosi alla corte della storica dama del trono over come Sirius, Nicola, nonostante la grande differenza d’età, ha continuato a frequentare Gemma, almeno fino a quando la trasmissione è andata in onda. A telecamere spente, tra Gemma e Nicola, qualcosa si sarebbe rotto al punto che, secondo alcune indiscrezioni, il 26enne avrebbe sostituito la Galgani.

UOMINI E DONNE, NICOLA VIVARELLI CON UNA RAGAZZA MORA?

Nicola Vivarelli continua ad essere al centro del gossip. Secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, Nicola starebbe frequentando una ragazza mora, con un’età intorno ai trent’anni. “Scoop! Sirius alias Nicola alias nipotino di Gemma, ha dimenticato la dama ed è spesso in giro con una nuova donna accanto. Più convincente e più vicina per i suoi canoni estetici e anagrafici. La mora in questione avrebbe meno di 30 anni e l’altro giorno erano insieme in un bar all’aperto… attendiamo la paparazzata”, fa sapere Amedeo Venza attraverso Instagram come scrive anche GossipBlog. L’indiscrezione riportata dall’influencer esperto di gossip, dunque, sarà vero? Probabilmente, per sapere tutta la verità, sarà necessario aspettare l’inizio della nuova stagione.



