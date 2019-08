UOMINI E DONNE/ Nicole Mazzocato al settimo cielo: grande novità (Trono Classico)

Nicole Mazzocato dimentica la guerra con Fabio Colloricchio e, non solo si gode l‘amore del suo nuovo fidanzato, Thomas Teffah, ma anche un grande traguardo. Dopo aver lavorato per mesi, infatti, l‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato l‘uscita della sua prima collezione. Si tratta di abiti che rispecchiano il suo stile e il suo modo di essere in cui è racchiusa un’anima rock, ma anche elegante. “Finalmente è uscita la mia prima collezione” – scrive Nicole su Instagram – “Ho lavorato insieme a loro da mesi.. abbiamo disegnato tagliato, riadattato e prodotto questa capsule collection, cercando di fare fede al mio stile che è rock ma elegante, è casual ma sofisticato!”. ‘ex corteggiatrice, poi, spiega qua è i suo obiettivo: “Volevo cercare di rendere felici tutte le donne, con vestibilità nè troppo strette nè troppo larghe, adatte ad un ampio pubblico, di tutte le età..! Spero vi piaccia e mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate. Per me è davvero importante”. Ciccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nicole Mazzocato, novità in amore e lavoro

Grandi novità dunque per Nicole Mazzocato in campo lavorativo. D’altronde, dopo Uomini e Donne, sono tanti i piccoli e grandi passi che l’hanno vista protagonista. Tttavia, quello più bello riguarda l’amore. La storia con Thomas Teffah procede a gonfie vele e solo pochi giorni fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere su Instagram alcuni momenti passati con lui con tanto di bellissima dedica d’amore. In questa si legge: “Ho trovato una persona che mi supporta ,che c’è sempre ed è in grado di trovare una soluzione assieme a me. – e ancora – Per me sono 6 mesi ma in realtà sono 8 anni che ci conosciamo.. ne abbiamo combinate un pò.. ci siamo conosciuti molto.. e mi viene in mente una domanda.. perchè sei stato così lontano da me? […] grazie per questi mesi pieni d’amore e per amarmi e trattarmi come nessuno ha mai fatto! Sei la mia felicità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA