Nicole Mazzocato è mamma per la terza volta: è nata la prima femminuccia, ma il nome divide i fan. Perchè l'ha chiamata così?

Nicole Mazzocato ha avuto il terzo figlio! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha partorito una bambina diventato mamma tris dopo la nascita di Davide e Paolo, il primogenito. L’influencer ha informato i fan tramite un messaggio sui social che ha subito riscosso tanto successo con auguri da parte di tutti i suoi seguaci. Lei e il compagno Armando Anastasio continuano serenamente la loro splendida storia d’amore, e per la prima volta abbracceranno la prima figlia femmina.

Il nome della bambina sta facendo molto discutere e sui social tanti hanno chiesto il perchè di questa decisione. La coppia ha scelto infatti di chiamarla Aurora, un nome elegantissimo: “Benvenuta Aurora! Non vedevamo l’ora di tenerti tra le nostre braccia! Sarai riempita d’amore“. Di recente l’ex Uomini e Donne ha svelato il significato del nome dicendo che deriva dal latino e significa “luce dell’alba”, indicando il momento esatto in cui il cielo si illumina prima che sorga il sole. Poi spiega: “Nella mitologia romana, Aurora è la dea che annuncia il mattino“.

Nicole Mazzocato, da Uomini e Donne alla grande famiglia con Armando Anastasio

Nel 2015 Nicole Mazzoccato aveva partecipato a Uomini e Donne corteggiando l’allora tronista Fabio Colloricchio. Fu proprio lei la scelta del ragazzo ma fuori dal programma nonostante un inizio scoppiettante i due non sono più andati d’accordo arrivando a lasciarsi dopo qualche anno. La loro rottura aveva suscitato non poche polemiche, ma dopo un periodo di flirt reciproci i due hanno ritrovato la felicità, lei con Armando Anastasio e Fabio Colloricchio con Violeta Mangrinan, tanto che ha avuto due figli da lei. Tanti fanno notare come Violeta sia molto simile a Nicole Mazzoccato mentre Armando somigli tantissimo all’ex tronista.