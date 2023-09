Uomini e donne, Nicole Mazzocato presto mamma bis/ Le reazioni

Nicole Mazzocato diventa di nuovo mamma: l’annuncio del lieto evento

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice alla ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne, é prossima a diventare madre per la seconda volta. Torna la cicogna per l’ex volto della TV prodotta e condotta da Maria De Filippi, dopo la nascita del primogenito figlio Paolo, che nasceva il 14 agosto 2022 e che lei concepiva con il calciatore del Monza, Armando Anastasio.

L’annuncio della nuova nonché seconda gravidanza per Nicole Mazzocato giunge in un joint post della coppia di genitori bis, vip, seppur senza svelare il sesso del nascituro. “Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi- fa sapere il messaggio della rivelazione social della gravidanza in arrivo-. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile… È in arrivo e siamo pieni di amore e gioia”. Sono le parole che fanno da caption al post della coppia, rilasciate a prima firma dalla futura mamma bis, che descrivono lo status familiare della Mazzocato. Un video condiviso con il web, in cui si rende protagonista il piccolo futuro fratello maggiore, Paolo, che sventola l’ecografia dell’atteso fratellino.

Le reaction alla notizia della seconda gravidanza

Insomma, il post lascia trapelare la trepidante attesa che si vivrebbe da parte del trio familiare formato da Nicole Mazzocato, per la preannunciata seconda nascita all’orizzonte. E, intanto, si registra un tripudio di reaction di entusiasmo generale a margine del post d’annuncio, con gli utenti che rivolgono in massa le congratulazioni al family trio per l’atteso lieto evento della nuova nascita.

E, intanto, sempre per la quota ex Uomini e donne, Veronica Ursida, rende annuncio pubblico del fatto che a breve rilascerà un nuovo libro unitamente alla sua apertura di un nuovo podcast in cantiere. Accade nelle ore che segnano il debutto della Ursida al Festival del Cinema, giunto all'edizione Venezia 80.

