Nicole Mazzocato, stop ai figli dopo il terzo: la ex di Uomini e Donne risponde durissima alle pressioni social sulla maternità.
Nicole Mazzocato ha scatenato il web dopo una dichiarazione sui figli. L’ex Uomini e Donne ha confidato ai follower un aspetto piuttosto intimo della sua vita, e come spesso accade, l’esposizione mediatica porta le persone a finire al centro delle polemiche, specialmente quando si parla di famiglia e scelte per le quali la gente crede di avere il monopolio. Ma andiamo a vedere cos’ha detto e perchè le sue parole hanno scatenato la bufera.
“Quarto figlio? No, sono appagata così. Tre, sono un bell’impegno! Mi dedico tutto il tempo possibile, ma poi un domani vorrei tornare anche a lavorare con costanza”, ha detto Nicole Mazzocato, che da poco ha avuto la terza figlia, “E continuando ad avere gravidanze e bimbi sarebbe un continuare ad allungare questo ritorno. Con tutto che sono felicissima dei miei bambini e di stare con loro nonostante la fatica”. Chiaramente alcuni fan di Uomini e Donne che la seguono ancora a distanza di anni, hanno risposto a questa dichiarazione.
Nicole Mazzocato risponde ai fan: “Sono presuntuosa? Probabile“
“Perchè fare figli in un mondo precario?“, ha chiesto un utente a Nicole Mazzocato, e lei non ha esitato a rispondere. “Sono ambiziosa! So di essere una bella persona con degli ottimi valori e so anche di riuscire con tutto il lavoro giornaliero dietro loro, di poter crescere dei futuri uomini di cui andare fiera!”. E continua parlando anche della bambina: “E la bimba, vorrei che crescesse come me, con consapevolezza, forza, ma con l’ambizione di essere brava e capace e non con la carta della bellezza. Ne sono molto sicura! Direte voi, poco umile? Un po’ presuntuosa? Probabile, ma lo sento dentro. Sento che posso farlo. È la mia missione”. Cosa ne pensate?