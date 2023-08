Uomini e donne, Nicole Santinelli dimentica Carlo Alberto Mancini?/ L’avvistamento con un uomo misterioso

Uomini e donne, Nicole Santinelli ha un nuovo amore dopo Carlo Alberto Mancini? Spunta una segnalazione

Nicole Santinelli dimentica il corteggiatore scelto al trono classico di Uomini e donne, Carlo Alberto Mancini? É la domanda che sorge spontanea nel web, dal momento che giunge online la segnalazione dell’avvistamento della tronista uscente del trono classico di Uomini e donne con un uomo dalla identità misteriosa.

A dare voce alla segnalazione é una foto che ritrae la tronista uscente di Uomini e donne, dagli occhi di ghiaccio, mentre sembra in dolce compagnia con un conoscente intimo, non identificato, e i due si troverebbero nel mezzo di un’uscita al mare. Che sia la testimonianza fotografica di un nuovo amore per la bella Santinelli? L’ex tronista di Uomini e donne é reduce dalla fine della lovestory avviata al termine del trono classico al dating show con il corteggiatore scelto, Carlo Alberto Mancini. Una coppia rivelatasi dall’amore fugace, nonché un fuoco di paglia, vista la durata breve.

La verità sulla rottura tra gli ex Uomini e donne

La foto segnalatrice giunge a mezzo social, in quanto postata via Instagram stories dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, su segnalazione di un utente e fedele spettatore del dating show di Maria De Filippi.

Prima della foto segnalatrice, in un’intervista concessa al rotocalco.di gossip Mio, l’ex tronista di Uomini e donne, Nicole Santinelli, rilasciava a mezzo stampa i motivi legati alla rottura con Carlo Alberto Mancini.

“Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato -si rileva tra le dichiarazioni rivelatrici dell’ex tronista al dating show-. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi”.

