Era il 2018 quando Nicolò Federico Ferrari si fece conoscere dal grande pubblico corteggiando Nilufar Addati a Uomini e Donne. Dopo mesi di percorso, alla fine Nilufar scelse Giordano Mazzocchi, con cui ha poi avuto una relazione durata circa un anno. Nicolò, però, qualche mese dopo tornò a incrociare Nilufar (e anche Giordano) a Temptation Island, questa volta nei panni di tentatore. Ma oggi, a quasi sette anni di distanza, cosa fa Nicolò? Ebbene, il giovane ha lasciato l’Italia per approdare in Francia, dove ha partecipato a ben due reality e, sorprendentemente, è diventato una vera e propria star.

In particolare, Nicolò ha partecipato ai programmi La Villa des Cœurs Brisés 5 e Les Anges, due reality molto popolari in Francia. Da lì, la sua carriera ha preso il volo, ottenendo vari ingaggi in TV e affermandosi come influencer di successo. Di recente, poi, ha deciso di mettersi alla prova con un’esperienza estrema in Thailandia. Ma, la Francia non gli ha portato solo fortuna sul piano lavorativo. Proprio lì, Nicolò ha trovato anche l’amore, accanto a una donna molto famosa nel Paese.

Appena scoperto che Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar, è diventato famoso in Francia, dove ha fatto numerosi reality e si diverte a non esportare per niente tutti gli stereotipi sugli italiani su Tik Tok, dove è super seguito. Premiere réaction choc #uominiedonne pic.twitter.com/7vGDJuNk0n — La nuova stella di Brosway (@thisisalovestor) January 21, 2025

Nicolò Federico Ferrari: da Uomini e Donne al Festival di Cannes

Oltre a costruirsi una carriera da influencer, Nicolò Federico Ferrari in Francia ha trovato anche l’amore. Al suo fianco, oggi, c’è Adixia, celebre influencer e DJ di origini belga-italo-croate. La giovane è un volto notissimo della TV francese, debuttando nel 2013 nel reality Les Ch’tis à Hollywood, per poi partecipare a diverse edizioni del format, diventando una delle protagoniste più amate. Oggi, invece, è una DJ affermata e sui social vanta oltre 2,1 milioni di follower. La coppia, ormai popolarissima, ha recentemente partecipato al red carpet del Festival del Cinema di Cannes, dove è stata letteralmente assediata dai paparazzi.

