Il nome più atteso dai fan di Uomini e Donne potrebbe non essere presente nella prossima stagione del programma.

Le indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne non si placano e continuano a svelare indizi su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti del dating show di canale 5. Nonostante non ci sia l’ufficialità, aumentano le quotazioni di alcuni volti noti al pubblico, in primis quelli di Sarah e di Flavio Ubirti di Temptation Island 2025, rispettivamente ex fidanzata di Valerio e tentatore che, nel corso dell’avventura, si è avvicinato a Denise, ex fidanzata di Marco. Tra i nomi del trono rosa, inoltre, il web continua a puntare ancora su Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri che, al momento della scelta, gli ha preferito Cristina Ferrara.

Gemma Galgani rinnova il look/ Nuova immagine prima del ritorno a Uomini e donne

Sin dai tempi della scelta di Gianmarco, Nadia è stata considerata in pole per il trono della stagione che comincerà ufficialmente tra poche settimane con l’inizio delle registrazioni delle nuove puntate. Tuttavia, il recente annuncio di Nadia spinge a credere che non sarà lei una delle due troniste.

L’annuncio di Nadia Di Diodato: Uomini e Donne si allontano

“Quando parlo di Intermesoli la gente resta incredula. 80 residenti in tutto, ma solo 20 abitanti stabili e nessun tipo di servizio, nemmeno i beni di prima necessità”, ha scritto Nadia Di Diodato in una storia condivisa sul suo profilo Instagram annunciando l’apertura di un bar a gestione familiare. “Da piccola, il modo più veloce per raggiungere l’ospedale era far atterrare un elicottero della Croce Rossa nel vecchio campetto da calcio in cemento, con le porte senza rete. Le strade si riempivano di gente durante ogni festività e nei mesi estivi. Ricordo le voci, gli odori, i bambini che giocavano a nascondino e gli adulti impegnati nei tornei di briscola e freccette”, scrive ancora.

Ex Uomini e Donne: "Giornata pesante"/ Lo sfogo social: ecco cos'è successo

Un posto a cui è particolarmente legata e dove lei e la sua famiglia hanno deciso di avviare il loro bar. “Io e la mia family siamo pronti ad annunciare l’apertura del Bar Etto”, ha annunciato con entusiasmo Nadia pronta a tuffarsi nella nuova avventura trasformando il bar in un punto di riferimento per i turisti e gli abitanti.