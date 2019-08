Uomini e Donne/ Nilufar Addati a cuore aperto: “non credo al caso..” (Trono Classico)

Nilufar Addati a cuore aperto su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, ancora single dopo la fine della storia con Giordano Mazzocchi, si racconta svelando ai fans di essere molto felice per alcuni progetti di cui parlerà a breve, ma che cominciano a prendere forma. “Per me domani sarà una giornata molto speciale perché sono riuscita a raggiungere un obiettivo molto importante. Quella di domani sarà una giornata ricca di soddisfazioni, oltre che ad essere molto impegnativa e stancante. Sono certa però che sarà bellissima. Questi due giorni, oggi e domani, sono per me molto significativi e sono molto orgogliosa di quello che sto riuscendo a fare, piano piano, insieme a voi” – spiega Nilufar che, però, non svela alcun dettaglio – “Per ora, purtroppo, non posso dirvi nulla ma è solo questione di tempo e poi saprete tutto. Sto lavorando a due progetti diversi. Oggi ho fatto un fitting e alla fine mi è successo qualcosa di molto particolare.“.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: NILUFAR ADDATI AL SETTIMO CIELO

Cosa sta accadendo di bello nella vita di Nilufar Addati? Se, sentimentalmente parlando, non sembrano esserci novità, la vita professionale dell’ex protagonista del trono classico procede a gonfie vele. “Non credo al caso ma credo che quando succede qualcosa, quel qualcosa ha un significato. E quindi io non ho potuto condividere con voi neppure quello perché è una cosa che non posso ancora dire a voi. Vi prometto e spero di potervi raccontare, un giorno, quello che oggi mi è accaduto in una giornata per me molto importante. Sono molto contenta. Grazie di tutto, davvero“, ha scritto su Instagram. I fans le hanno augurato ogni bene non nascondendo di essere molto curiosi e di non vedere l’ora di scoprire a cosa sta lavorando.





