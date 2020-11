Uomini e Donne, Nino litiga con Sophie ma viene oscurato/ Il web “Talmente inutile..”

Colpo di scena nella parte finale della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 3 novembre. Tutto accade durante il trono di Sophie Codegoni. Dopo aver visto l‘esterna fatta con Nino con cui è scattato anche un bacio, la tronista 18enne ammette di non provare alcun trasporto per nessuno dei suoi corteggiatori. Pur stando bene con Nino, Sophia afferma di non sentire le farfalle nello stomaco che vorrebbe sentire alla sua età. Parole forti che portano Gianni Sperti a chiedere una reazione ai corteggiatori che, invece, accettano le parole di Sophie senza replicare. “Sophie ha una personalità che vi sovrasta. Non ha bisogno di un ragazzo che accetta tutte le sue decisioni”, afferma l’opinionista. Nino si alza dalla sedia ma non appare intenzionato a lasciare la trasmissione e qui arriva il colpo di scena.

UOMINI E DONNE, LA PELLICOLA OSCURA I CORTEGGIATORI DI SOPHIE CODEGONI