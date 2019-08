Uomini e Donne/ Noel Formica e Stefano Torrese: “ci frequentiamo, ma…” (Trono Over)

Noel Formica e Stefano Torrese, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, confermano i rumors sulla loro frequentazione. Una storia nata da circa un mese e che rende felici entrambi anche se sia l’ex dama che l’ex cavaliere del trono over non hanno alcuna intenzione di bruciare le tappe. Stefano, infatti, non parla ancora di storia d’amore. “Credo che si possa parlare di un flirt, non di un’amicizia, ma neanche di una storia d’amore ovviamente” – sottolinea Stefano che poi svela come è nato il feeling con Noel – “è nato tutto da una confidenza, uno scambio di opinioni in merito alle nostre reciproche situazioni sentimentali. L’amicizia, se così possiamo chiamarla, è nata dall’ironia. Noel infatti è una persona che usa il sarcasmo e l’ironia per esprimere le proprie perplessità”.

UOMINI E DONNE TRONO OVER, STEFANO TORRESE: “NON SO COSA ACCADRA’ CON NOEL”

Stefano Torrese ha ribadito che la storia d’amore con Pamela Barretta è ormai finita. Nonostante con Noel Formica il feeling sia stato immediato, l’ex cavaliere del trono over non vuole fare progetti. Al momento, infatti, volendo dedicare il proprio tempo a se stesso e a suo figlio, non vuole chiedere all’ex dama di accontentarsi. “Voglio dedicare il mio tempo a me stesso e a mio figlio, non so sinceramente se Noel si accontenterà; mi sono imposto che ora è importante investire le mie energie per stare sereno, voglio un’estate meravigliosa. Inoltre c’è una cosa che Noel ha capito subito: non ho la mente né il cuore sgombri in questo momento. Me l’ha detto appena se ne è accorta. Lo strascico di una relazione finita è forse il primo ostacolo che dovremo affrontare. Con Noel o con chiunque io decida di frequentare. Forse a oggi non sono ancora pronto, ma spero di esserlo presto“, ha spiegato.

UOMINI E DONNE TRONO OVER, NOEL FORMICA: CI FREQUENTIAMO DA MENO DI UN MESE”

Esattamente come Stefano, anche Noel Formica non ha aspettative su quello che accadrà tra lei e l’ex cavaliere. L’ex dama, a Uomini e Donne Magazine, ha confermato che tutto è nato da una serie di confidenze che l’hanno spinta a volerlo frequentare. “Dai messaggi scambiati, dall’empatia che trasmettevano, è nata spontanea l’idea di incontrarci per parlare e raccontarci. Come si dice, “mal comune mezzo gaudio…”; poi abbiamo deciso di incontrarci di nuovo, è stato Stefano a proporlo e io avevo bisogno di aria buona, di compagnia e di sane risate. […] Ci frequentiamo da meno di un mese, ma devo dire che abbiamo trascorso parecchio tempo insieme in questo breve periodo. […] Non lo conosco ancora nel profondo, ma mi è sembrata una persona smart e carismatica, dai gesti gentili, attento, ma non quanto lo sono io“, ha spiegato Noel.





