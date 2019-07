Uomini e donne/ Noel molla Alessandro: “Dopo il lutto…” (Trono Over)

Uomini e donne è ancora in pausa fino al prossimo settembre ma già a fine agosto i protagonisti saranno in studio per mettere insieme le prime registrazioni e, a quel punto, potremo trovare anche un’altra ex dama del trono over nel programma. Di chi si tratta? Ma della bella Noel Formica. La dama aveva lasciato il programma innamorata di Alessandro Sandomenico, conosciuto proprio durante la sua partecipazione a Uomini e donne ma, a quanto pare, niente è andato come previsto. A raccontarlo ci ha pensato lei stessa a Uomini e donne Magazine rivelando in una lunga intervista che la loro storia si è ormai conclusa da qualche tempo: “Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino. Si è innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro”. In passato la dama era stata accusata da Armando di mentire e di dover tenere nascosta la loro relazione ma poi lei aveva trovato la felicità con Alessandro.

UOMINI E DONNE: IDA E RICCARDO ANCORA IN BILICO?

Un’altra coppia ancora in bilico è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama ha voltato pagina e ha deciso di dimenticare il suo cavaliere pugliese ma senza rinunciare ai social dove è sempre molto attiva. Chi è sparito nel nulla è proprio Riccardo che si è fermato su Instagram ormai a cinque giorni fa e anche le storie recenti sembrano essere sparite. Questo significa che il cavaliere ha trovato l’amore e ha voltato pagina o sta cercando ancora di dimenticare la bella Ida Platano? Ancora una volta proprio loro potrebbero essere tra i protagonisti di Uomini e donne il prossimo autunno, racconteranno qualcosa che questi mesi di off non ci hanno permesso di conoscere?

