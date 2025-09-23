Dopo Federico Mastrostefano, nel parterre del trono over di Uomini e Donne c'è stato anche un altro, importante ritorno.

La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta con tante sorprese e colpi di scena a partire dalla presentazione dei tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Tuttavia, a regalare sorprese è stato anche il parterre del trono over dove, dopo 16 anni dal suo trono, è tornato Federico Mastrostefano. Nella puntata di Uomini e Donne del 22 settembre 2025, Federico non ha avuto modo di presentarsi al centro dello studio limitandosi ad assistere alle varie dinamiche di cui è stata una protagonista indiscussa anche Gemma Galgani.

Tuttavia, Federico non è l’unico protagonista di Uomini e Donne del passato ad essere tornato in trasmissione per trovare nuovamente l’amore. A scovare un altro volto del passato è stato un utente che ha inviato la segnalazione a Lorenzo Pugnaloni che ha poi pubblicato il tutto tra le storie del suo profilo Instagram.

Alessandro Sposito torna a Uomini e donne: chi è il cavaliere del trono over

Secondo una segnalazione ricevuta e pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram da Lorenzo Pugnaloni, nel corso della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, nel parterre, c’era anche Alessandro Sposito, “volto già noto che era uscito da Uomini e Donne nel 2023 con Pamela Fersini”. Manager della ristorazione e divorziato, Alessandro aveva lasciato la trasmissione per cominciare una relazione con Pamela ma tra i due è poi tutto finito dopo qualche tempo per problemi di scarsa fiducia con lui che, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, aveva fatto intendere che Pamela non era stata sincera nei suoi confronti.

“La fine della nostra relazione? Quello che vedo io, anche sforzandomi, è una serie di pretesti. L’amore è libertà, non controllo assoluto […] A mio parare aveva scarsa fiducia in me. Sicuramente la distanza non ha aiutato. La manza dell’altro attanaglia l’anima, causando tristezza e abbandono. L’unico strumento ufficiale è il telefono. Quando mi è stato possibile ho sempre cercato di raggiungerlo per starci vicino. Poi però a un certo punto ho notato da parte sua un certo irrigidimento. Ha cominciato a chiedermi di spostare i voli, a volte li ho anche cancellati. Diceva di avere impegni di lavoro. Io sospettavo che non fosse così, che avesse altri interessi”, aveva poi dichiarato lei come riporta il portale Coming Soon.