Uomini e donne non va in onda, ecco perchè/ Al suo posto…

Uomini e donne non va in onda oggi, a Pasquetta

I telespettatori di Canale 5 dovranno rinunciare alla messa in onda di Uomini e Donne, dal momento che in data odierna, lunedì 18 aprile 2022 (data in cui ricorre la Pasquetta e la ricorrenza festiva del Lunedì dell’angelo) non va in onda il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Chi muore dalla voglia di assistere ai risvolti delle vicende del trono over e il trono classico, dovrà ingoiare il rospo della news che vede rimandato il consuetudinario appuntamento tv con Uomini e donne. Il motivo dell’assenza dai palinsesti tv del format sui sentimenti è rappresentato dalle vacanze pasquali in corso che si concedono gli operatori e i protagonisti di Uomini e Donne, ovvero tutti coloro che sono parte integrante della grande macchina tv del dating-show. Tuttavia Mediaset ha pensato di sostituire il dating-show di Canale 5 con un film, per garantire l’intrattenimento dei fedeli telespettatori delle reti Mediasetplay. Come?

Il film che va in onda al posto di Uomini e Donne

In sostituzione del nuovo appuntamento tv di Uomini e Donne va in onda in data odierna, 18 aprile 2022, il film tv Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin (del 2016) con Susan Hoecke e Christoph Mory, che sicuramente sarà apprezzato dal pubblico che preferisce le storie romantiche

