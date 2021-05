Uomini e donne non va in onda oggi, 31 maggio/ Estate da single per Gemma Galgani

Uomini e donne non va in onda oggi, 31 maggio, e farà lo stesso anche nei prossimi giorni visto che l’edizione si è conclusa dando appuntamento alla prossima, quindi a partire da metà settembre. Cosa succederà quindi a questo punto e cosa gli sentiremo dire una volta di ritorno? Sono tante le situazione rimaste in sospeso in queste settimana ma anche tante che forse non ritroveremo il prossimo anno, o quasi. Gemma Galgani ha chiuso la trasmissione con un niente di fatto dopo averla aperta con un nuovo look dovuto al suo litfting, il motivo per il quale è sparita per mesi ai danni della sua relazione con Nicola Vivarelli. Al suo ritorno in studio i due si sono detti addio ma ultimamente il marinaio ha sottolineato di volere un rapporto di amicizia con lei, le cose cambieranno nei prossimi mesi quando magari li troveremo insieme in vacanza?

Se così non fosse, dopo la chiusura con Aldo, quella di Gemma Galgani sarà un’estate da single e solo il prossimo mese di settembre, quando Uomini e donne tornerà di nuovo in onda dopo la pausa, rivelerà altri dettagli. Sullo sfondo rimangono tutti gli altri protagonisti del programma, anche quelli in bilico come Armando Incarnato che spesso ha litigato e ha discusso con la conduttrice tanto da essere assente per qualche settimana, ritornerà oppure no nel trono over? Rimane da capire l’incognita relativa al mix dei due troni, giovani e senior saranno ancora insieme in studio?

