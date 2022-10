Uomini e Donne, non va in onda. Perché?/ Il dating show torna mercoledì 2 novembre

Uomini e Donne, non va in onda oggi e domani

Oggi, lunedì 31 ottobre, non andrà in onda il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Il celebre programma salterà anche l’appuntamento di domani, martedì 1° novembre. In genere, nei giorni festivi, Uomini e Donne va in vacanza e approfittando del lungo ponte è stato deciso di saltare anche la messa in onda di oggi. Al posto del dating show andranno in onda dei film d’amore, dalle 14.00 alle 16.00: oggi, lunedì 31 ottobre, verrà trasmesso “Estate a Sommerby” di Inga Lindstrom, mentre martedì 1° novembre “Tutto può cambiare” di Rosamunde Pilcher. A saltare anche il daytime di Amici e la soap opera spagnola Una Vita. A seguire, poi, la programmazione tornerà regolare a partire dall’appuntamento con Pomeriggio 5.

Quando torna Uomini e Donne?

L’interruzione di Uomini e Donne è prevista solo per i primi due giorni di questa settimana. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda, a partire dalle 14:45 su Canale 5, di mercoledì 2 novembre. Anche se la programmazione si prende due giorni di riposo, le registrazioni del programma continuano. Molto probabilmente domani, martedì 1° novembre, e mercoledì 2 novembre ci saranno nuove registrazioni. Nell’ultima registrazione del 25 ottobre i protagonisti sono stati, ancora una volta, dame e cavalieri del trono over. Riccardo ha rivelato di essersi risentito con Gloria Nicoletti e non sono mancate discussioni con Ida Platano e Roberta Di Padua. Ida, però, continua la conoscenza con Alessandro Vicinanza.

