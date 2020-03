Uomini e donne non va in onda, perché?/ Maria de Filippi “solidale” con Paolo Bonolis

E anche oggi Uomini e donne non va in onda. La decisione di interrompere la messa in onda da ieri ha colto tutti alla sprovvista visto che il comunicato Mediaset aveva rimandato tutto a lunedì prossimo ma a quanto pare così non è stato. 24 ore prima il sito WittyTv annunciava la messa in onda del trono over e un attimo dopo, proprio ieri pomeriggio, abbiamo scoperto che Uomini e donne aveva lasciato il posto ad uno dei soliti film che di solito ci tiene compagnia in estate. Anche oggi sarà lo stesso perché all’ora in cui di solito Tina Cipollari e Gemma Galgani ci regalano un importante show, andrà in onda La Sposa Indiana con la regia di D. Kehler datato addirittura 2013 e firmato da Rosamunde Pilcher. Ma perché questa decisione quando in cantiere ci sono ancore delle puntate da mandare in onda?

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA, SOLIDARIETA’ CON PAOLO BONOLIS?

Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalla trasmissione e nemmeno da Raffaella Mennoia che continua ad andare a lavoro agli studi per mettere insieme nuove puntate, provini e progetti anche per Temptation Island e la sua versione vip, ma quando rivedremo Uomini e donne? Al momento non ci sono notizie a riguardo ma le notizie che circolano in rete sembrano rivelare che la decisione di Maria de Filippi sia di solidarietà rispetto a Paolo Bonolis finito in panchina e costretto a vedere in onda le repliche di Avanti un Altro quando la sua edizione attuale era bella che confezionata. Sarà davvero questo il motivo o semplicemente la De Filippi ha deciso di tenere in cantina qualche puntata da mandare in onda quando tutto tornerà alla normalità e per avere il tempo di registrare le nuove?



© RIPRODUZIONE RISERVATA