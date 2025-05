Nelle ultime ore, è tornata sotto i riflettori una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Di Vanessa Spoto, che prese parte al dating show nella stagione 2020/2021, quindi più di quattro anni fa. All’epoca, scese per corteggiare l’allora tronista Massimiliano Mollicone, che finì per sceglierla. Tuttavia, la loro storia d’amore non durò a lungo, lasciandosi pochi mesi dopo l’uscita dal programma. Da allora, pur non essendo trascorso troppo tempo, la vita di Vanessa è cambiata radicalmente.

Dopo la fine dell’esperienza televisiva, Vanessa aveva inizialmente intrapreso la carriera da influencer, partecipando anche ad alcuni concorsi di bellezza, come spesso accade con molti volti che partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi. Tutto è cambiato quando, dopo la rottura con Massimiliano, ha conosciuto Gian Marco Mangini, proprietario di un negozio di alimentari. Tra i due è nato subito un forte sentimento che li ha portati, in breve tempo, a sposarsi. Precisamente, i due sono convolati a nozze il 22 gennaio 2025, nonostante la giovane età di Vanessa, classe 2002. Non solo, grazie a Gian Marco, Vanessa ha scoperto una nuova passione per il mondo della panificazione, rivoluzionando la sua vita.

Vanessa Spoto cambia vita dopo Uomini e Donne: cosa fa ora

Di recente, Vanessa Spoto ha condiviso i suoi follower una novità importante, ovvero l’apertura di un negozio di alimentari a Sesto Fiorentino. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, accompagnato da un lungo messaggio in cui ha spiegato come mai abbia deciso d’intraprendere questo percorso professionale. Dopo un primo periodo in cui si era dedicata alla fotografia, una passione che però col tempo ha messo di darle piena soddisfazione, Vanessa ha vissuto un momento di stallo. Proprio in quel periodo, ha incontrato l’amore, si è sposata e, alla fine, ha iniziato a condividere l’entusiasmo del marito nel settore della panificazione.

“La vita ti dà molte strade da intraprendere e lezioni di vita, sono passata da fare dei piccoli shooting fino ad arrivare a stravolgermi la vita perché la fotografia era l’unica cosa che mi interessava, poi mi sono fermata. Sentivo che c’era qualcosa dentro di me che non andava, non mi sentivo realizzata al 100%. Poi mi sono innamorata e sposata, allo stesso tempo ho iniziato ad amare ciò che faceva mio marito il suo lavoro. La paura di iniziare era tanta ma essere arrivata ad oggi a sentirmi così non potete capire la gioia dentro di me“, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.