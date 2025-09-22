Un ex volto di Uomini e Donne ha detto il fatidico "sì": tutto sul matrimonio

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convolata a nozze. Di chi si tratta? Di Ginevra Pisani, scelta dell’ex tronista Claudio D’Angelo, conosciuto all’interno del dating show nel 2016. Una volta finito il programma, i due hanno iniziato una lunga storia d’amore, giunta però al termine nel 2019 a causa di “mancanze troppo grandi” nella relazione. Da lì, Ginevra è avanzata sempre di più nella sua carriera, diventando prima una delle “professoresse” de L’Eredità e, successivamente, lavorando accanto a Flavio Insinna nel programma “Il pranzo è servito”. Nel 2021, poi, ha scelto di dedicarsi alla recitazione, iniziando a studiare seriamente ed entrando pian piano in quel mondo.

Ginevra Pisani si sposa! Ex Uomini e Donne svela location e tema del matrimonio/ Fidanzato Alessio Vassallo

Ebbene, proprio dopo aver intrapreso questo nuovo percorso, Ginevra ha incontrato Alessio Vassallo, noto attore, conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella fiction “Il giovane Montalbano“. Al che, è nata una storia intensa e, dopo tre anni, lo scorso marzo è arrivata la proposta di matrimonio da parte dell’attore. Il giorno tanto atteso, infine, è arrivato e i due sono convolati a nozze con una cerimonia da sogno a Napoli, città natale di lei.

Ginevra Pisani, chi è la fidanzata di Alessio Vassallo/ "Con lei ho scoperto il vero amore"

Ginevra Pisani sposa: il matrimonio dell’ex volto di Uomini e Donne

Ginevra e Alessio si sono detti il fatidico “sì” in una cerimonia da sogno a Napoli, circondati da amici, parenti e alcuni volti dello spettacolo. Tra questi, è apparsa anche un ex volto di Uomini e Donne, ovvero l’ex tronista Desirée Popper. Tra l’altro, proprio come Ginevra, dopo l’esperienza sul trono, Desirée ha iniziato a dedicarsi alla recitazione, raggiungendo grande popolarità per la sua partecipazione nella serie Mare Fuori. Ad ogni modo, Ginevra oggi appare più raggiante che mai e non perde occasione di raccontare sui social la felicità per l’inizio di questa nuova vita al fianco di Alessio.