In molti non avrebbero scommesso sull’addio di Barbara De Santi. O meglio, molti ci avrebbero scommesso, ma che se ne sarebbe andata da sola, con l’ennesima delusione d’amore a bruciargli nel petto. E invece per fortuna il destino è stato generoso con una delle dame di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Ha trovato in Ruggiero D’Andrea l’uomo perfetto, che sa prenderla, come disinnescare la sua rabbia, e che l’ha amata quasi dal primo giorno in cui ha avuto modo di conoscerla.

Ma come sta andando la loro nuovo vita all’insegna del sentimento più forte che esista? Stando alle ultime indiscrezioni pare che siano felici e innamorati come non mai, e le telecamere non mancano neanche un po’, anche se non mancherà occasione di rivederli magari al centro studio per aggiornare i parterre e il pubblico della loro situazione sentimentale.

Uomini e Donne: tutto a gonfie vele tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea

Nelle ultime ore si è festeggiato il compleanno di Marcello Messina, che proprio a Uomini e Donne l’anno scorso se n’è andato dallo studio mano nella mano con Giada Rizzi, con cui ora convive insieme ai suoi due figli che adora più della sua stessa vita. Di recente sono tornati in studio per raccontare come stanno vivendo il loro sogno d’amore. E proprio durante i festeggiamenti era presente la coppia composta da Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea.

Insieme a loro, però, c’erano anche Asmaa e Cristiano, che soltanto ieri erano in studio a Uomini e Donne per annunciare non solo che presto saranno genitori, ma che si sposeranno, alla faccia di Tina Cipollari, oltre a una dama che ne ha passate di ogni colore con la salute ovvero Luisa Monti. Barbara e Ruggiero sono felici più che mai e i fan sperano che possano presto convolare a nozze.

