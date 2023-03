Uomini e donne, nuova Dama per Riccardo Guarnieri/ Si chiama Valentina e...

Uomini e donne, Valentina è la nuova Dama per Riccardo Guarnieri

A Uomini e donne Riccardo Guarnieri prosegue la sua ricerca dell’amore. Nella puntata di oggi, disponibile sul sito di WittyTv, il Cavaliere ha avuto l’occasione di conoscere una nuova Dama del programma, che si è presentata in studio per la prima volta e che risponde al nome di Valentina. Il nuovo volto è stato accolto da una domanda di Tina Cipollari che, per vedere al meglio la nuova arrivata, le ha subito chiesto: “Scusa Valentina, puoi girarti verso di me?“.

Maria De Filippi ha subito ripreso, con ironia, la curiosità della sua opinionista tra gli applausi del pubblico: “Guarda che non sei mica normale eh?“. Dopo averla ammirata, Tina Cipollari ha lasciato spazio alla domanda di Gianni Sperti, che ha chiesto a Valentina la sua età. 35 sono gli anni della nuova Dama, venuta a Uomini e donne per corteggiare Riccardo. La Cipollari è intervenuta nuovamente e, rivolgendosi allo storico cavaliere del dating show, ha ironizzato: “Ti conviene tenertela perché è l’unica che ha chiamato“.

Chi è Valentina: la presentazione e il primo ballo con Riccardo Guarnieri

Ma chi è Valentina, la nuova Dama di Uomini e donne presentatasi oggi pomeriggio in studio? È lei stessa a fornire nuovi dettagli della sua biografia, presentandosi di fronte a tutti e guardando Riccardo Guarnieri occhi negli occhi: “Ho 35 anni, vengo da Pescara, nella vita faccio l’estetista. Sono single da un anno, non sono sposata, non ho figli e mi piacerebbe conoscerti. A prescindere che sei un bellissimo ragazzo, sei anche molto elegante. Quindi, se mi dai l’opportunità…“.

Guarnieri ha accettato di buon grado la richiesta della nuova Dama e, colpito dalla sua presentazione, ha confermato di voler approfondire una conoscenza. È intervenuta nuovamente Tina Cipollari, che ironicamente ha aggiunto rivolgendosi a lei: “Comunque hai 5 secondi per ripensarci“. Valentina ha accolto con un sorriso la battuta dell’opinionista e si è detta intenzionata a conoscere il Cavaliere: “No dai Tina, sono convinta, proviamo“. La coppia, a seguire, si è concessa un ballo in mezzo alla pista: è l’inizio di una nuova frequentazione?

