Uomini e Donne: nuova tronista è una transgender/ Concluso il percorso di transizione

Maria De Filippi aveva annunciato di non voler più tronisti influencer e la svolta pare sia arrivata. Secondo quanto fa sapere Dagospia, una delle nuove troniste della prossima edizione di Uomini e Donne che tornerà ufficialmente in onda a settembre, sarà una donna transgender che “ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”, fa sapere il sito di Roberto D’Agostino. Per il dating show di canale 5 che continua ad incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori soprattutto con le vicende delle dame e dei cavalieri del trono over non si tratta di una novità assoluta. Maria De Filippi, infatti, ha già introdotto il trono gay che, tuttavia, dopo i troni di Claudio Sona e Alex Migliorini, non è più tornato in onda. Maria De Filippi ci riprova così con una tronista transgender.

Uomini e Donne, chi è la tronista transgender

A settembre, sul trono di Uomini e Donne, per la nuova stagione, arriverà una donna transgender stando alle indiscrezioni riportate da Dagospia, ma chi è la donna che ha conquistato la fiducia di Maria De Filippi e della redazione del dating show di canale 5? Stando a quello che riporta Dagospia sarebbe una commessa, ma il suo nome resta top secret. Per ora, tutavia, si tratta di una semplice indiscrezione. Non c’è ancora alcuna ufficialità sul suo arrivo sul trono. Per averne la conferma della presenza della tronista sarà necessario aspettare la fine di agosto quando ricominceranno le registrazioni delle nuove puntate e circoleranno le prime anticipazioni. L’indiscrezione di Dagospia, nel frattempo, ha già fatto il giro del web.

