Uomini e Donne/ Nuovo amore per Diego Tavani? Dopo Ida Platano…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 29 gennaio

Diego Tavani è uno dei nuovi cavalieri di Uomini e Donne che ha diviso il pubblico. Inizialmente aveva conquistato tutti, compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari, con la sua schiettezza. La scelta, tuttavia, di non lasciare il programma con Ida Platano che era pronta a costruire un rapporto lontano dalla tv ha fatto cambiare idea a diversi fan del programma. Diego, ufficialmente single, è così tornato in studio e, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha parlato proprio del rapporto con la dama.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 28 gennaio 2022: Gemma e Franco a cena?

“Tornare è stato emozionante” ha dichiarato Diego al settimanale di Uomini e Donne “Non è stato semplice affrontare il ricordo di quello che è successo con Ida. […] Lei mi è mancata, mi ero abituato ad averla accanto. Ho ripensato alle cose che abbiamo vissuto. Quando l’ho conosciuta ho pensato che finalmente avrei avuto una persona al mio fianco a Natale. Mi è dispiaciuto che non sia andata così”, ha aggiunto il cavaliere che non nasconde di aver provato qualcosa di forte con Ida.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Sfila con un look total black, piange e...

Diego Tavani alla ricerca dell’amore a Uomini e Donne

Diego Tavani è pronto a mettersi nuovamente in gioco anche se non nasconde che sarà difficile provare ancora ciò che ha provato con Ida. “Non sarà semplice nè per me nè per lei provare di nuovo i sentimenti che abbiamo sentito […] Quando l’ho rivista mi si è smosso subito qualcosa dentro. Il giorno dopo le ho chiesto un confronto, un contatto. Quando mi ha detto di no, mi è riscesa una lacrima. Mi sono reso conto che era solo un riflesso di qualcosa di passato e dovrò cambiare direzione”.

Infine, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Diego ha parlato anche del rapporto tra Ida Platano e Armando Incarnato: “Tra loro c’è una forte amicizia e stima. Lui forse la vuole proteggere da chi può farla soffrire. […] Non credo che Armando ce l’abbia personalmente con me, è normale che si arrabbi quando Ida non riceve il giusto valore da parte mia. Non ci trovo niente di male“.

Armando Incarnato, lite a Uomini e Donne con Gianni e Tina/ "Non me ne fre*a niente…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA