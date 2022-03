Uomini e Donne/ Nuovo amore per Gemma Galgani? Il cavaliere Franco spiazza

Uomini e Donne, anticipazioni e news 12 marzo

Gemma Galgani continua la ricerca dell’amore tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino che aveva cominciato la nuova stagione con tante speranze, non è riuscita a trovare un cavaliere. Attualmente, infatti, Gemma non ha pretendenti ufficiali, ma non perde le speranze di riuscire a trovare il suo principe azzurro. Nelle scorse puntate, Gemma si è trasformata in massaggiatrice per Franco, il professore con cui ha discusso spesso Tina Cipollari. Dopo aver ricevuto il massaggio da Gemma, il signor Franco aveva ribadito di non essere interessato alla Galgani per una conoscenza.

Tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, il cavaliere del trono over ha parlato proprio di Gemma e le sue dichiarazioni lascerebbero una porta aperta ad una futura ed eventuale conoscenza. “Da Gemma mi farei fare un altro massaggio, è bravissima. Gemma è stata davvero carina a farmi quel massaggio, è riuscita ad attenuare moltissimo il mio mal di schiena. Lei mi ha rimesso al mondo e non me lo sarei aspettato”, ha detto il cavaliere.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e la fine della conoscenza con Enza

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Franco ha parlato anche della fine della conoscenza con Enza, una signora giunta in studio solo per conoscerlo. Tuttavia, dopo una frequentazione telefonica e un’uscita, i due hanno deciso di chiudere la conoscenza.

“Enza mi aveva detto di avere un dolore cervicale, io sono molto bravo con i massaggi e le ho detto che, se avesse voluto, avrei comprato olio per messaggi e avrei cercato di aiutarla con il su dolore. Senza nessuna malizia. Non c’era nessun sotteso ambiguo ma lei si è irrigidita veramente molto. Questa sua reazione di rifiuto così forte mi ha fatto pensare che non fosse davvero presa da me […] Se c’è qualcuno che non allunga le mani sulle donne sono io. Sono passato per un tipo che fa chissà quali avances, ma non è proprio il mio caso”.

