Uomini e Donne, il cavaliere Giuseppe ha un nuovo amore. Il nome della donna che gli fa battere il cuore.

Uomini E Donne, terremoto all’interno del Trono Over. L’affascinate cavaliere Giuseppe non è più single. Di certo i telespettatori più affezionati del celebre dating show di Canale 5 si ricorderanno che a fine stagione era uscito dal programma mano nella mano con la bellissima dama Rosanna.

La siciliana lo aveva colpito fin da subito, ma lei si era dimostrata inizialmente restia a dargli ascolto. E anche quando lui si era detto molto interessato a lei, se non addirittura innamorato, non aveva voluto dargli l’esclusiva, frequentando anche altri cavalieri. Alla fine, però, è stata lei ad aprirgli il suo cuore, con una lettere dolcissima, letta tra la commozione generale dei presenti. La loro storia ha fatto sognare i più ma è presto finita, lasciando l’amaro in bocca ai loro estimatori. La coppia ha trascorso momenti felici in vacanza non solo in Sicilia, ma anche in Puglia. Qui è apparsa pure in compagnia del carismatico Cosimo, che ha corteggiato la divina Tina Cipollari.

Mara Venier approda a Che Tempo Che Fa ma la Rai la avverte: cosa non potrà fare

Fatto sta che la loro liason è diventata ormai un ricordo. I due non si seguirebbero nemmeno più sui Social e lei ha condiviso su di essi scatti in compagnia di amici e amiche. Adesso però Giuseppe avrebbe accanto a sé un’altra donna.

Uomini e Donne, il nuovo amore di Giuseppe

Non si tratterebbe di un’altra dama del Trono Over, dunque non della splendida Sabrina, con la quale aveva legato, prima di avvicinarsi a Rosanna. Lo scatto rubato sta letteralmente facendo il giro dell’Web ed è pertanto diventato virale. Ce lo ha mostrato in una Storia la sempre accorta Deianira Marzano, che ha ripreso una foto inviatale da una sua follower, che è chiaramente voluta restare anonima.

"Sono innamorato": Sinner, chi è la nuova (e bellissima) fidanzata

La donna in questione è alta ed ha lunghi capelli castani lisci. Il suo look è sportivo ma è di spalle. Giuseppe le è davanti e le sta parlando. I due non sono stati pizzicati in atteggiamenti eccessivamente confidenziali. Tuttavia c’è da dire che già da settimane si mormorasse della presenza di una nuova lei nella vita del cavaliere, che non ha mai confermato o smentito i rumors a riguardo. Inoltre, durante alcune dirette su Instagram ha deciso di non parlare ai suoi fan ma solo mostrare, tramite video, dove si trovasse in quel preciso momento.

Chiaro che se sia vero, dunque che lui sia nuovamente fidanzato, non potremo rivederlo in studio da Maria, per lo meno non a stretto giro. Non resta che attendere le prossime settimane con le in discrezioni relative alle registrazioni della nuova stagione, il cui fischio d’inizio sta avvenendo proprio in questi giorni.

Gerry Scotti, chi è la compagna (amatissima) e perché è finita con la prima moglie