Uomini e Donne oggi 10 aprile non va in onda: perchè?/ Pausa per Pasquetta, torna…

Uomini e Donne oggi lunedì 10 aprile non va in onda

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne che oggi, lunedì 10 aprile, nonostante sia Pasquetta, sono rimasti a casa per diverse ragioni. Chi sperava di poter trascorrere il pomeriggio in compagnia di Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari, dei tronisti, delle dame e dei cavalieri del trono over, è rimasto a bocca asciutta. Il dating show di canale 5, infatti, oggi, per Pasquetta, non va in onda e si concede un giorno di pausa. Al posto di Uomini e Donne, canale 5 che ha sospeso anche la soap Terra Amara, trasmette il film Adelice.

Uomini e donne, Armando Incarnato in lacrime per l'accusa / Giuramento a De Filippi

Confermato, invece, l’appuntamento con il daytime di Amici 22, regolarmente in onda alle 16.10 su canale 5. Quella di Uomini e Donne, tuttavia, è una pausa brevissima. Il programma, infatti, torna in onda martedì 10 aprile con una nuova puntata che dovrebbe regalare grandi colpi di scena ai telespettatori.

Armando Incarnato protagonista della puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile?

Chi saranno i protagonisti della puntata di Uomini e Donne di martedì 11 aprile? Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Armando Incarnato contro cui Aurora Tropea punterà il dito. In particolare, Armando sarà accusato di avere un manager, situazione che ha rimproverato in determinate occasioni ad altri protagonisti del trono over. Un’accusa che scatenerà la dura reazione degli altri protagonisti con Riccardo Guarnieri e Gianni Sperti che si scaglieranno contro il cavaliere napoletano che abbandonerà lo studio.

Uomini e donne, Luca Daffré elimina Alessia/ La scelta per l'amico

Nel corso della puntata, però, Maria De Filippi potrebbe occuparsi anche di Nicole Santinelli, sott’accusa per aver ricevuto un biglietto di nascosto dal corteggiatore Andrea. Anche in questo caso, non mancheranno le polemiche e le accuse nei confronti della tronista che ammetterà di non sapere di non poter ricevere biglietti dai propri corteggiatori.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Nicole Santinelli dà della poco di buono a Roberta Di Padua/É scontro

© RIPRODUZIONE RISERVATA