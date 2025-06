Uomini e Donne: quando torna in onda

La stagione di Uomini e Donne, con la puntata dedicata alla scelta di Gianmarco Steri, trasmessa venerdì 30 maggio 2025, si è ufficialmente conclusa. Dopo mesi di grandi successi di ascolti, il dating show di Maria De Filippi è ufficialmente andato in vacanza, ma sul web, gli appassionati del programma si chiedono già quando tornerà in onda con la nuova stagione. Come accade ogni anno, le registrazioni delle nuove puntate prenderanno ufficialmente il via a fine agosto quando saranno presentati non solo i nuovi tronisti, ma anche i protagonisti del parterre del trono over.

Lo studio di Uomini e donne, dunque, riaprirà ufficialmente i battenti a fine agosto ma per vedere in onda le puntate sarà necessario aspettare settembre. Ad oggi, tuttavia, la data ufficiale non c’è ancora, ma guardando il calendario è probabile che la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne vada in onda lunedì 15 settembre 2025.

Uomini e Donne: chi saranno i nuovi tronisti?

Il trono classico, nella stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa, si sono formate solo due coppie: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno durante la prima parte della stagione, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara durante la seconda parte della stagione. Chi salirà, invece, sul trono a settembre? I casting sono sempre in corso, ma sul web stanno circolando già i primi nomi. Il nome in pole è quello di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri che, con i suoi modi di fare, ha conquistato la stima di Maria De Filippi.

L’altro nome che, però, è stato già smentito dal diretto interessato è quello di Lorenzo Spolverato che ha già chiarito di non aver ricevuto alcuna proposta e di voler fare un percorso televisivo diverso. Non è da escludere, dunque, che sul trono, a settembre, salgano protagonisti di Temptation Island 2025, ma anche personaggi alla loro prima esperienza televisiva.

