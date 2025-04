Perché Uomini e donne oggi 21 aprile 2025 non va in onda

Uomini e donne oggi, lunedì 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta, non va in onda. Come ogni anno, Mediaset, in occasione delle festività pasquali, ha sospeso la messa in onda del programma di Maria De Filippi che ha fatto compagni ai telespettatori fino a venerdì scorso con la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 7 aprile. Lo stop di Uomini e Donne, tuttavia, non durerà a lungo. Il dating show di canale 5 dedicato all’amore e che, nel corso degli anni, ha permesso a tante coppie di formarsi e diventare una famiglia, tornerà già in onda domeni.

Martedì 22 aprile 2025, alle 14.45, Canale 5, al termine della nuova puntata di Tradimento, trasmetterà una nuova puntata di Uomini e donne. Domani, in particolare, sarà trasmessa la seconda parte della registrazione del 7 aprile 2025, ma cosa vedremo esattamente?

Uomini e Donne: cosa vedremo martedì 22 aprile 2025

Dopo le lacrime di Gianmarco Steri in esterna con Francesca Polizzi e la scelta di Nadia Di Diodato di autoeliminarsi, la puntata di Uomini e Donne del 22 aprile 2025 svelerà nuovi dettagli sul trono di Gianmarco e sulla sua reazione alla scelta di Nadia. Spazio, poi, al trono over con Sabrina Zago che sta continuando a conoscere Guido. Al centro dello studio, i due parlano di diversi baci spiegando di non essere riusciti ad andare oltre a causa di un blocco reciproco che scatena il duro attacco di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Lite anche tra Alessio Pili Stella e Valentina. La dama e il cavaliere si frequentano da diverse settimane ma in studio,. tra i due, scoppia una discussione in seguito alla quale la dama decide di chiedere il numero di telefoto a Pierpaolo. Valentina, inoltre, accusa Alessio di trascurarla e di dare più importanza agli argomenti delle altre dame commentando, in particolare, le conoscenze di Luana.