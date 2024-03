Uomini e Donne oggi 22 marzo 2024 non va in onda: perché?/ Spazio ad uno speciale di Amici

Perché Uomini e Donne oggi 21 marzo 2024 non va in onda

La programmazione di canale 5 cambia per il pomeriggio di oggi, venerdì 21 marzo 2024. Alle 14.45, ora in cui solitamente inizia Uomini e Donne, andrà in onda uno speciale di Amici 2024 alla vigilia della prima puntata del serale in onda sabato 23 marzo. Il dating show di canale 5 dedicato all’amore, così, lascia spazio alle emozioni dei ragazzi di Amici 2024 che faranno compagnia ai telespettatori di canale 5 fino alle 16.35. al termine dello speciale, infatti, andrà regolarmente in onda anche il daytime di Amici 2024. Chi, dunque, aspettava di chiudere la settimana con Uomini e Donne resterà deluso.

Il dating show tornerà regolarmente in onda lunedì 25 marzo, sempre alle 14.45, dopo il quotidiano appuntamento con Endless Love, la nuova soap opera che, nel pomeriggio di canale 5, ha sostituito Terra amara, in onda oggi in prima serata, ma cosa accadrà lunedì nello studio di Uomini e Donne?

Uomini e Donne: cosa vedremo nella puntata del 25 marzo

Lunedì 25 marzo 2024, nel primo appuntamento della nuova settimana, Uomini e Donne manderà in onda la prima parte della registrazione dello scorso 12 marzo. Si tratta della registrazione in cui Brando ha finalmente fatto la sua scelta. Tuttavia, come svela Lorenzo Pugnaloni, lunedì non dovrebbe andare in onda la scelta, ma Maria De Filippi dovrebbe occuparsi prima del trono di Ida Platano e Daniele.

Come riferisce Lorenzo Pugnaloni, la registrazione del 12 marzo che comincerà ad essere trasmessa lunedì 25 marzo, è stata una registrazione totalmente dedicata al trono classico. Vedremo così Ida Platano alle prese con i suoi corteggiatori Pierpaolo e Mario Cusitore a cui farà anche una sorpresa per il compleanno. Spazio, inoltre, anche a Daniele che sta conoscendo le sue corteggiatrici non concedendo sconti ed eliminando le ragazze per le quali non nutre interesse e che non lo convincono.











