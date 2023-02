Uomini e Donne, oggi 28 febbraio 2023 non va in onda/ Quando tornerà?

Uomini e Donne non va in onda

Oggi, martedì 28 febbraio, non andrà in onda il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. In questi giorni, dopo la morte di Maurizio Costanzo, il palinsesto delle reti Mediaset ha subito delle modifiche: Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, tutti programmi condotti da Maria De Filippi, hanno subito una battuta di arresto. Ieri il pomeriggio di Canale 5 è stato dedicato a uno speciale di Verissimo che ha seguito in diretta i funerali del giornalista.

Quando tornerà in onda il dating show della De Filippi? Oggi al posto di Uomini e Donne (e anche di Amici) andrà in onda la replica di “Buongiorno mamma”, la serie tv con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta arrivata alla sua seconda stagione. Stando alla programmazione dei prossimi giorni, sembra che i tronisti faranno ritorno nel pomeriggio di Canale 5 domani, mercoledì 1° marzo, sempre alle 14.45.

Uomini e Donne: anticipazioni prossime puntate

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover”, le registrazioni in programma lunedì 27 e martedì 28 febbraio sono rinviate a data da destinarsi. La scelta di Federico Nicotera avrebbe dovuto essere registrata proprio lunedì, ma è stata rinviata per cause di forza maggiore: lunedì 27, infatti, si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. È probabile che la registrazione possa essere recuperata nel week-end del 4-5 marzo. Il tronista ha annunciato di essere pronto a prendere la sua decisione, ma chi sarà la sua scelta: Carola o Alice? Da indiscrezioni sembrerebbe, che Federico sia più propenso a scegliere Carola Carpanelli. Nelle ultime settimane Carola aveva abbandonato il programma, ma il tronista era andato a riprenderla. Successivamente la varesina si è dichiarata apertamente con una lettera d’amore che ha commosso Federico. Sarà lei la sua scelta?

