Uomini e donne oggi, 4 gennaio, non va in onda/ Puntata anticipata a giovedì!

Uomini e donne oggi, 4 gennaio, non va in onda

Qualcosa bolle in pentola? Sembra proprio di sì e anche se oggi Uomini e donne non va in onda sembra che i fan non dovranno aspettare il prossimo 11 gennaio per una nuova puntata del dating show di Maria de Filippi. Dame e cavalieri torneranno in onda lunedì? Sembra proprio di no e proprio come Amici, anche Uomini e donne potrebbe anticipare a giovedì. Al momento anche la guida tv Mediaset ha confermato la messa in onda della nuova puntata di Uomini e donne proprio subito dopo le feste quando i bambini dovrebbero tornare a scuola e il pomeriggio delle loro mamme sarà in compagnia di Gemma Galgani, Tina Cipollari e tutto il circo di Uomini e donne nella sua versione mix che tanti ascolti ha portato a casa in queste ultime settimane di programmazione in un anno un po’ complicato per via degli spostamenti e della pandemia da Coronavirus.

Uomini e donne torna in onda giovedì insieme a

Al momento quindi l’unica cosa certa è che Uomini e donne oggi non va in onda e lo stesso succederà anche domani, martedì, e poi mercoledì dell’Epifania. Il programma tornerà in onda giovedì prossimo proprio come accadrà con Amici che tornerà con il pomeridiano proprio giovedì prima del pomeridiano di sabato. Maria de Filippi quindi torna protagonista di Canale5 insieme all’esordio di C’è Posta per Te. Le anticipazioni le scopriremo nei prossimi giorni quando capiremo quali saranno le puntate in onda giovedì e venerdì.



