Uomini e donne oggi, 5 aprile, non va in onda/ Gemma Galgani rimandata a domani!

Uomini e donne oggi, 5 aprile, non va in onda. Gemma Galgani e i suoi sono costretti a fermarsi, almeno oggi, per via della Pasquetta e anche nei giorni scorsi si sono fermati dalla registrazione che è andata in scena proprio sabato prima delle feste. Oggi alle 14.45 quindi non troveremo dame, cavalieri e tronisti del programma pronti a raccontare le loro conoscenze, i loro incontri o magari litigare, bensì Sabrina Ferilli nei panni della sua Nanà, la protagonista di Svegliati amore mio che mercoledì andrà in onda con il gran finale. Alla luce di quanto Maria de Filippi abbia promosso la serie non sembra poi strano che sia proprio destinato all’attrice il posto lasciato vacante dal programma oggi. Gemma Galgani e i suoi torneranno in scena domani pomeriggio, al solito orario, riprendendo il discorso della bella torinese.

Uomini e donne/ Anticipazioni e news oggi, 5 aprile: Valentina Autiero innamorata?

Uomini e donne oggi, 5 aprile, non va in onda

Gemma Galgani è di nuovo al centro delle nuove puntate per via del fatto che Maurizio ha deciso di chiudere la loro conoscenza e adesso è lei che si consola tra le braccia di Nicola Vivarelli che nei giorni scorsi è tornato nel programma dopo un periodo passato fuori e sulla nave per lavoro. I due sono usciti in amicizia ma adesso ci sono i fan che sognano qualcosa di più per loro ad un passo dal finale di questa stagione che rischia di regalare ultimi scossoni poco graditi per via di una serie di addii illustri che hanno un po’ tolto il gusto di seguire le puntate. Cosa succederà quindi nella settimana corta che ci attende e che prenderà il via domani pomeriggio?

