Uomini e Donne oggi 7 dicembre non va in onda/ Perchè? Al suo posto un film di Natale

Il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne tradizionalmente in onda nel pomeriggio di Canale 5, oggi, lunedì 7 dicembre non andrà in onda. Come mai? A partire da oggi, festa di Sant’Ambrogio, iniziano ufficialmente anche le festività natalizie e anche Uomini e Donne si prende una piccola pausa in occasione del primo ponte di dicembre. Sia oggi che domani, giorno dell’Immacolata Concezione, infatti, Maria De Filippi e l’intero cast del programma dei sentimenti si prenderanno una pausa per poi tornare direttamente mercoledì 9 dicembre, come sempre a partire dalle ore 14.45 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Una tradizione che si rinnova annualmente, quella di Uomini e Donne di andare in vacanza nei giorni prettamente festivi e che vede quindi il pubblico di appassionati ormai preparati ad una simile eventualità. Gemma Galgani, le frecciatine della sua “nemica” Tina Cipollari e le varie vicende con protagonisti tronisti e troniste, dunque, slittano solo di alcuni giorni per tornare molto presto a tenerci compagnia, prima della nuova pausa legata alle feste del Santo Natale.

UOMINI E DONNE OGGI 7 DICEMBRE NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO UN FILM

A proposito di feste natalizie, la mancata messa in onda di Uomini e Donne oggi e domani sarà sostituita proprio da pellicole a tema Natale per tutti gli appassionati del genere. Nella giornata di oggi 7 dicembre, infatti, nella stessa fascia oraria nella quale solitamente siamo abituati ad assistere alle vicende sentimentali di Gemma, degli altri protagonisti “over” e dei giovani tronisti Davide Donadei, Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, vedremo un film romantico in prima visione tv dal titolo “Christmas at the Palace”. Mediaset, dunque, apre ufficialmente alla sua programmazione a tema natalizio ed in attesa delle scelte dei tronisti ci catapulta nella vita di Katie, una ex pattinatrice su ghiaccio professionista che sarà chiamata dal re di San Senova per il tradizionale spettacolo natalizio di pattinaggio su ghiaccio. La pellicola in questione andrà in onda dalle 14.40 fino alle 16.20 per lasciare poi spazio alla tradizionale striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello Vip.



