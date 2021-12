UOMINI E DONNE OGGI 8 DICEMBRE NON VA IN ONDA/ Perchè? Appuntamento a…

Uomini e Donne oggi, mercoledì 8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata Concezione, non va in onda

Uomini e Donne tornerà in onda domani, giovedì 9 dicembre, con una nuova puntata in cui, probabilmente, al centro dello studio si accomoderà Isabella Ricci. La dama, giunta in trasmissione nella scorsa stagione, è riuscita ad incontrare un uomo che la sta spingendo a pensare ad un addio alla trasmissione per poter vivere la storia nella vita di tutti i giorni. Il fortunato è Fabio Mantovani che ha colpito Isabella sin dal primo incontro. Appuntamento dopo appuntamento, i due si sono piaciuti e tra loro è nato un sentimento sincero molto simile all’amore come ha ammesso la stessa dama. Isabella ha già conosciuto la figlia di Fabio e quella della prossima puntata potrebbe essere l’ultima presenza di Isabella e Fabio a Uomini e Donne. Sarà davvero così o l’addio si farà ancora attendere? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati/ "Niente magia dopo Uomini e Donne"

Uomini e Donne in pausa

Come accade ogni anno oggi 8 dicembre Uomini e Donne non va in onda, Mediaset cambia la programmazione dell’8 dicembre sospendendo la messa in onda del dating show di canale 5 che si ferma per un giorno per tornare in onda giovedì 9 dicembre con una nuova puntata. Oggi, al posto di Uomini e Donne, andrà in onda il film di Natale Operation Christmas che apre ufficialmente la programmazione natalizia di Mediaset. Cosa accadrà, dunque, nella puntata di Uomini e Donne del 9 dicembre?

Federica, corteggiatrice di Matteo Ranieri a UeD: "Sono una mamma single"/ "È tosta"

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, colpita da Leonardo con cui, però, non è riuscita ancora ad uscire a causa del covid, nella puntata di giovedì prossimo, Maria De Filippi concederà spazio ad altri protagonisti del trono over. Al centro dello studio si accomoderanno, probabilmente, Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La dama e il cavaliere hanno già annunciato che lasceranno presto lo studio avendo trovato l’uno nell’altra la persona che cercavano. Quel momento arriverà giovedì 9 dicembre?Uomini

Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti ancora protagonista

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, inoltre, ci sarà spazio anche per il trono classico. In particolare, al centro dello studio si accomoderà Roberta Ilaria Giusti. La tronista deve scegliere tra Samuele e Luca. Per entrambi i corteggiatori, la tronista prova un sentimento importante e, con ciascuno, ha vissuto momenti importanti. Nelle scorse puntate non sono mancate piccole incomprensioni tra Roberta e i suoi pretendenti.

IDA PLATANO VS DIEGO TAVANI A UOMINI E DONNE/ "Non sto qui a fare il tuo zimbello!"

La scelta di Roberta, però, si avvicina e nella nuova puntata potrebbero essere trasmesse le ultime esterne di Roberta con Samuel e Luca. Entrambi i corteggiatori stanno provando in tutti i modi a conquistare la tronista che appare, tuttavia, ancora molto indecisa. Spazio, inoltre, anche al trono di Matteo Ranieri iniziato da poche settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA