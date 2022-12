Uomini e Donne oggi 9 dicembre non va in onda, perchè?/ Attesa per il ritorno di…

Uomini e Donne oggi 9 dicembre non va in onda

Ancora una brutta notizia per i fan di Uomini e donne. Dopo la scelta di Mediaset di non mandare in onda Uomini e Donne il giorno dell’Immacolata, anche oggi, venerdì 9 dicembre, il programma di Maria De Filippi non va in onda. Il dating show di canale 5 tornerà regolarmente in onda lunedì 12 dicembre, alle 14.45 su canale 5. Oggi, subito dopo il consueto appuntamento con Terra Amara, al posto di Uomini e Donne, canale 5 trasmetterà il film per Natale “Un Natale da Corgi”.

Uomini e donne, anticipazioni 7 dicembre 2022/ Ida e Alessandro tornano in studio

Quella di lunedì prossimo è una delle puntate più attese dal pubblico del programma di Maria De Filippi. Nel nuovo appuntamento, infatti, ci sarà la seconda parte della puntata registrata lo scorso 22 novembre in cui c’è stata la durissima lite tra Gemma Galgani e il signor Mario a causa di una telefonata.

Uomini e donne, Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri?/ L'accusa del web

Uomini e Donne torna in onda il 12 dicembre

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, nella puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre, ospiti in studio, saranno Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo aver lasciato la trasmissione in coppia per vivere il sentimento nato in studio nella vita di tutti i giorni, Alessandro e Ida torneranno in studio per raccontare come hanno trascorso i primi giorni da fidanzati e svelare come sta procedendo la loro vita insieme.

Ad ascoltare il loro racconto ci saranno Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida e Roberta Di Padua che ha avuto una breve frequentazione con Alessandro. Come reagiranno i due di fronte al racconto d’amore di Ida e Alessandro? Lo scopriremo nella prossima puntata del dating show di canale 5.

Ida Platano, chi è e vita privata/ La relazione con Riccardo Guarnieri e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA