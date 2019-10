Uomini e Donne/ Oggi in onda: il triangolo di Armando, Ida e Riccardo (trono over)

Oggi, lunedì 14 ottobre, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, si aprirà ancora una volta con il “triangolo” formato da Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni proposte in anteprima da WittyTV, anticipano nuovi scontri a breve. Naturalmente, ci sarà spazio anche per i nuovi siparietti con protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese, dopo avere visto l’outfit della rivale, avrà modo di definirla divertita un “pinguino”. Stranamente, la burrosa opinionista televisiva, invece di prendersela si lascerà andare ad una fragorosa risata. Nonostante la reazione positiva, Queen Mary correrà immediatamente al centro dello studio, preoccupata per una improvvisa reazione da parte dell’ex vamp. Proprio di recente, la Cipollari ha rivelato di essere “bullizzata” da Gemma nel dietro le quinte dello show. “Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile. Questa è la verità”, ha confidato Tina tra le pagine di Nuovo.

Uomini e Donne Over, oggi in onda dame e cavalieri

Nel corso del nuovo appuntamento di oggi del trono over di Uomini e Donne, si parlerà anche di Gemma Galgani e JeanPierre. La dama e il cavaliere si sono rivisti in settimana, nella speranza di potere riallacciare il loro rapporto e fare proseguire la loro conoscenza. L’uomo però, ha candidamente ammesso di non essere interessato a lei. Spazio, successivamente, per il triangolo con protagonisti Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama presente al centro dello studio, esordirà dicendo che è abbastanza pesante il fatto che gli uomini di oggi, nonostante una certa età, non sappiano mai cosa vogliono dalla vita. La chiara frecciatina sembra essere rivolta ad entrambi i suoi spasimanti. Dopo essere stato in silenzio, Guarnieri avrà modo di prendere la parola che si aspettava qualcos’altro da parte della ex fidanzata. Come procederà questo triangolo? Gli spoiler in rete si presentano già più piccanti del previsto… l’appuntamento con gli amici over è quindi segnato per oggi, lunedì 14 ottobre 2019, dalle 14.45 su Canale 5.

