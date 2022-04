Uomini e Donne oggi non va in onda, perché?/ Al suo posto Rosamunde Pilcher

Uomini e Donne: oggi 25 aprile non va in onda

Nel primo pomeriggio di oggi 25 aprile 2022, festa della Liberazione d’Italia, Uomini e Donne si prende una piccola pausa. Per questo motivo il dating show condotto da Maria De Filippi nella giornata odierna non andrà in onda come di consueto. I telespettatori di Canale 5, dunque, in questo inizio di settimana dovranno accontentarsi del cambio di programmazione ma l’attesa durerà appena un giorno!

Già da domani, martedì 26 aprile, a partire dal consueto orario delle 14.45 circa, Uomini e Donne farà ritorno nel pomeriggio della rete ammiraglia di casa Mediaset con le vicende sentimentali ed i battibecchi con protagonisti i volti noti dei troni classico ed over. Nel giorno di oggi durante il quale si celebra la Festa della Liberazione, il palinsesto andrà incontro ad una piccola modifica, ma cosa andrà in onda nella medesima fascia oraria? A tenerci compagnia al posto della trasmissione condotta da Maria De Filippi ci sarà una pellicola del ciclo “Rosamunde Pilcher”.

Rosamunde Pilcher al posto della puntata di Uomini e Donne: quando torna

I protagonisti del trono over e classico di Uomini e Donne si prendono una piccola pausa nel primo pomeriggio di oggi, dando l’appuntamento direttamente a domani 26 aprile 2022. Al posto del celebre dating show, la rete Mediaset ha pensato di trasmettere una delle pellicole del ciclo Rosamunde Pilcher, una vera e propria garanzia per il pubblico di Canale 5 da sempre appassionato alle storie d’amore. Nel dettaglio, si tratta della pellicola dal titolo “La lettera” del 2016.

Le storie romantiche di Uomini e Donne, solo per oggi 25 aprile saranno sostituite dalle vicende di Lilly, protagonista del film, la quale farà ritorno in Cornovaglia dopo la morte del padre scoprendo non solo di non essere la figlia biologica ma anche di non avere ereditato nulla. Nonostante questo inizierà a lavorare per una rivista occupandosi della posta del cuore e proprio durante tale lavoro si imbatterà in una lettera che potrebbe narrare una grande e imperdibile storia d’amore. Come sempre il film che sarà trasmesso al posto di Uomini e Donne potrà essere visionato su Mediaset Play anche in streaming mentre per le vicende dei due troni occorrerà attendere poco più di 24 ore.

