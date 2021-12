Uomini e Donne oggi non va in onda, perchè?/ In pausa natalizia: si torna in onda…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 23 dicembre

Con la sfida ballerina tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si è concluso Uomini e donne che, da oggi, giovedì 23 dicembre, va in pausa natalizia. Il dating show di canale 5 che ha già regalato al pubblico grandi emozioni nei primi mesi della stagione tornerà in onda solo a gennaio quando il pubblico potrà assistere finalmente alla scelta di Roberta Ilaria Giusti. Da oggi, dunque, il pomeriggio di canale 5 sarà occupato dai classici film di Natale. Per rivedere le dame e i cavalieri del trono over così come i tronisti sarà necessario aspettare un paio di settimane.

Uomini e Donne tornerà così in onda probabilmente con la puntata della scelta di Roberta Ilaria Giusti. La tronista, infatti, ha annunciato la scelta che è stata già registrata nelle scorse settimane e che ha portato Luca, il corteggiatore rifiutato, sul trono.

Uomini e donne: Gemma Galgani, Natale con Leonardo?

Prima della pausa natalizia, Gemma Galgani ha cominciato a frequentare il signor Leonardo con cui è già scattato un bacio passionale. Nonostante stia bene con Leonardo, Gemma ha accettato di conoscere anche Stefano, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere lei. La dama di Torino approfitterà delle Feste di Natale per conoscere il suo nuovo pretendente?

Anche il trono di Matteo Ranieri comincia ad incuriosire il pubblico. Il tronista sta tirando fuori la parte più sensibile ed emotiva del proprio carattere. Tra le ragazze con cui è uscito si sta trovando particolarmente bene con Federica anche se non nasconde di avere un po’ paura perchè è già mamma. Per Matteo, le feste saranno tranquille non potendo incontrare le proiprie corteggiatrici senza telecamere.

