Uomini e donne oggi non va in onda, perché?/ Pausa in attesa della scelta di Giovanna

Uomini e donne oggi, 1 giugno, non va in onda. Questo è il triste responso che oggi attendere il pubblico di Canale5 che dovrà rinunciare al programma di Maria de Filippi sia oggi che domani perché la produzione ha deciso di non rinunciare a questo ponte, almeno per quel che riguarda la messa in onda. Al posto di dame, cavalieri e corteggiatori mascherati oggi andrà in onda il film “Romanzo di un amore” alla sua ennesima replica. Lo stesso succederà domani pomeriggio e questo significa che il momento tanto atteso, quello della scelta di Giovanna Abate è rimandato alla prossima settimana. Secondo le ultime novità, Uomini e donne andrà in onda fino al 9 giugno prossimo e, quindi, gli ultimi colpi di coda potrebbero andare in scena proprio lunedì e martedì prossimi. E Gemma Galgani?

Anche per lei è arrivato il momento di finire in panchina dopo un fine settimana davvero movimentato in cui è venuto a galla il possibile accordo che tiene insieme Sirius, la fidanzata e la madre, solo per voglia di popolarità e di un po’ di notorietà approfittando di Gemma Galgani e di questo momento in cui non è possibile una vera e propria frequentazione. Gemma avrà sentito queste voci e avrà chiesto spiegazioni a Nicola? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate perché questo potrebbe mettere a rischio la sua frequentazione e, quindi, anche la sua estate che potrebbe essere di nuovo da single. Anche per Giovanna Abate non sono mancate le novità per via delle parole di Lidia Vella su Sammy impelagato in una situazione familiare un po’ complicata per chi arriva “dall’esterno”.



