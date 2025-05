Uomini e Donne oggi 2 maggio non va in onda: ecco perché

Uomini e Donne, oggi venerdì 2 maggio 2025, non va in onda. Dopo la pausa per celebrare il Primo Maggio, Mediaset ha deciso di non trasmettere la nuova puntata del dating show di canale 5 mandando in onda, al suo posto, una nuova puntata della serie turca “The Family”. Una brutta notizia per i telespettatori del programma di Maria De Filippi che speravano di concludere la settimana con il trono di Gianmarco Steri e le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over.

Uomini e donne, tuttavia, è l’unico programma sospeso oggi. Dopo la pausa del Primo Maggio, infatti, tornano regolarmente in onda la soap opera turca Tradimento che andrà in onda anche questa sera con una maxi puntata e i daytime sia di The Couple che di Amici. Quando tornerà, dunque, in onda, Uomini e Donne?

Quando torna in tv Uomini e Donne e cosa vedremo

Uomini e Donne torna ufficialmente in onda lunedì 5 maggio 2025, alle 14.45 su canale 5 con la prima parte della registrazione dello scorso 22 aprile 2025. Protagonista sarà Francesca Polizzi che deciderà di eliminarsi non riconoscendo più il Gianmarco che le era piaciuto e che aveva deciso di corteggiare. Lei, infatti, non sarà in studio e Gianmarco non deciderà di andare da lei perchè confermerà l’intenzione di eliminarla. Il tronista, inoltre, spiegherà che, inizialmente, l’avrebbe scelta ma che, con il tempo, le cose sono cambiate.

Spazio, poi, al trono over con Sabrina Zago che, dopo aver provato a portare avanti la frequentazione con Guido, deciderà di chiudere mentre il cavaliere andrà avanti con Gloria Nicoletti. Al centro dello studio, poi, tornerà ad accomodarsi anche Gemma Galgani che sta ancora conoscendo Arcangelo il quale sarà attaccato da Tina Cipollari, convinta che al cavaliere non piaccia affatto Gemma al punto da indietreggiare ogni volta che si avvicina. La nuova puntata di Uomini e donne, dunque, sarà davvero imperdibile.