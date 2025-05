Sembrerebbe essere tornato il sereno tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Com’è noto, poche settimane fa, dopo oltre dieci anni insieme e tre figli, una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha ufficialmente annunciato la separazione. A confermare la rottura, in realtà, è stato solo Aldo, che durante una diretta Instagram si è mostrato in lacrime, smentendo le voci su un presunto tradimento ai danni di Alessia. Va ricordato che la coppia si era già separata otto anni fa proprio a causa di un’infedeltà da parte di Aldo. Dopo alcuni mesi di distanza, però, erano riusciti a ricucire il rapporto, allargando la loro famiglia con altri due figli.

Di conseguenza, dopo la diffusione dei primi rumors di crisi lo scorso gennaio, molti avevano subito ipotizzato un nuovo tradimento da parte di Aldo. Dopo aver confermato la crisi, l’ex tronista ha ufficializzato la rottura, smentendo categoricamente ogni nuova infedeltà e attaccando duramente chi ha tentato d’infangare il suo matrimonio e la sua famiglia. Al contrario, Alessia ha scelto il silenzio in questi mesi, evitando sia di confermare che di smentire le voci circolate. Tuttavia, la donna aveva deciso di smettere di seguire su Instagram il padre dei suoi figli.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: torna il sereno dopo la rottura

Dopo settimane di fuoco, però, sembra essere tornata un po’ di serenità tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Difatti, negli ultimi giorni, l’ex corteggiatrice è tornata a seguire il marito sui social, lasciando anche like ad alcuni dei suoi ultimi post. Un gesto distensivo, rispetto al netto silenzio dell’ultimo periodo. A fornire maggiori dettagli sulla loro attuale situazione è poi stato Alessandro Rosica, meglio conosciuto sui social come “L’investigatore social”. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip, i due starebbero molto male per la rottura e starebbero attraversando un periodo particolarmente difficile.

Una sofferenza che sembra aver prevalso sulla rabbia, portando i due a sciogliere il gelo che si era creato e fare pace. Negli ultimi giorni, infatti, pare abbiano ripreso a sentirsi e vedersi, instaurando un rapporto più disteso. Insomma, un ritorno di fiamma al momento sembra ancora lontano, ma tra l’ex coppia sarebbe tornato il sereno. Bisogna poi ricordare che Aldo e Alessia hanno tre figli insieme e, come ha ribadito lo stesso Aldo, resteranno sempre una famiglia.