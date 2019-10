Uomini e Donne/ Pamela Barretta, cena romantica a Roma… (Trono Over)

Pamela Barretta è sempre più seguita su Instagram dove la dama del trono over di Uomini e Donne condivide anche i momenti della sua vita privata. Pamela, così, attraverso una serie di storie, ha fatto sapere ai followers di trovarsi a Roma per lavoro mostrando anche lo splendido locale della capitale in cui ha cenato. Un luogo romantico e bellissimo quello in cui, ieri sera, si trovava la Barretta che ha così scatenato la curiosità dei fans, desiderosi di sapere se abbia cenato sola o in compagnia. Nei video pubblicati su Instagram, Pamela appare sempre sola, ma non è escluso che con lei ci fosse un’altra persona. I fans puntano su Enzo, il nuovo cavaliere che sta frequentando la Barretta e che, in una recente intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, ha dichiarato di voler fare un piccolo passo indietro. “Tra Pamela e me è nata subito una forte intesa, lei mi ha riempito di attenzioni. Mi sembrava strano però che, dopo esserci visti solo due volte, mi parlasse di cose importanti quali matrimonio, figli e futuro insieme mostrandomi anche la chiesa dove avrebbe voluto sposarsi. Vorrei cercare di evitare di avere delusioni sentimentali da parte di una persona che, per assurdo, potrebbe essere interessata solo alle telecamere”, ha spiegato.

UOMINI E DONNE TRONO OVER: IDA TRA RICCARDO E ARMANDO

Ida Platano è tornata a sorridere anche sui social dove si mostra sempre più bella e serena ai fans che sperano di vederla presto nuovamente innamorata. Dopo aver aspettato per un anno il ritorno di Riccardo Guarnieri, Ida ha deciso di tuffarsi in una nuova relazione cominciando a frequentare Armando Incarnato che l’ha fatta sentire bella e desiderata. Con Armando, infatti, Ida ha ritrovato il sorriso e i due hanno in comune anche il lavoro. Ida, infatti, è una parrucchiera ed è titolare di un salone così come Armando che ha deciso di aprire un salone di bellezza. La presenza di Riccardo Guarnieri, però, c’è sempre. Il cavaliere, attraverso una lettera, ha dichiarato i propri sentimenti alla Platano che, tuttavia, non riesce più a fidarsi dell’ex fidanzato che considera non pronto ad assumersi le responsabilità di una famiglia. Ida, dunque, continuerà a dividersi tra Riccardo e Armando o deciderà di chiudere definitivamente il rapporto con Guarnieri?

