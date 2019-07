Uomini e Donne/ Pamela Barretta tornerà a settembre? “Vedremo…” (Trono Over)

Pamela Barretta tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne a settembre per cercare nuovamente l’amore? L’ex dama, dopo la fine della storia con Stefano Torrese, continua ad essre profondamente delusa e arrabbiata per quanto accaduto. Durante una delle ultime puntate della trasmissione, infatti, Roberta Di Padua ha rivelato di aver ricevuto dei messaggi da Stefano mentre frequentava già Pamela. Una rivelazione che ha scatenato prima la crisi e poi la definitiva rottura tra i due. Scossa e ferita, nel rispondere alle domande dei fans su Instagram, Pamela non ha nascosto il desiderio di voler tornare in trasmissione, anche solo per raccontare tutti i retroscena della sua storia con Stefano. “Ritorni a Uomini e Donne?”, ha chiesto un utente. “Vedremo, magari per dire tutto quello che ho omesso”, ha risposto la Barretta.

UOMINI E DONNE OVER: STEFANO TORRESE FREQUENTA NOEL FORMICA?

Pamela Barretta non ha ancora dimenticato quanto accaduto con Stefano Torrese e, su Instagram, torna ad attaccare l’uomo con cui aveva lasciato il parterre del trono over di Uomini e Donne. “Ho una grande voglia di raccontarvi tutto. Per ora resto per alcuni la donna pesante… Ma sono sicura che cambiereste opinione” – ha spiegato l’ex dama che, di fronte all’ipotesi di un confronto con Stefano davanti alle teecamere, ha aggiunto – “Non gli conviene perché vi racconterei tutto! Ho sbagliato a tacere, a salvargli la faccia”. Pamela, poi, si lascia andare anche ad una rivelazione. La Barretta, infatti, confessa ai fans della frequentazione telefonica tra il suo ex e l’ex dama Noel Formica, tornata a sua volta da poco single. Un utente, infatti, ha chiesto un parere a Pamela sui “mi piace” che la Formica llascia spesso ai post di Stefano e Pamela ha risposto così: “Che si sentono… Anche quando lui stava con me lei gli scriveva (mi fece leggere i messaggi). Approfitto per ringraziarla per il rispetto”.

