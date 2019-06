Uomini e Donne/ Pamela Barretta: “tutta la verità su Stefano” (Trono Over)

La storia d’amore tra Pamela Barretta e Stefano Tornese è ormai finita. Dopo essere stati i protagonisti di accese discussioni durante la stagione del trono over di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere avevano deciso di lasciare la trasmissione per vivere la storia senza telecamere. Tutto andava per il verso giusto al punto che la coppia era tornata a Uomini e Donne per svelare i progetti futuri. Tuttavia, la decisione di Roberta di raccontare dei messaggi ricevuti da Stefano mentre frequentava già Pamela ha fatto precipitare tutto. La Barretta, già diffidente a causa di brutte esperienze del passato, ha deciso di non concedere ulteriore fiducia a Stefano e chiudere definitivamente la relazione. I due, dunque, non si sono più visti? A svelare tutta la verità è ancora Pamela.

Uomini e donne trono over, Pamela Barretta: “Stefano non mi ha mai amata”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Pamela Barretta ha raccontato cos’è accaduto con Stefano Tornese dopo la partecipazione alla puntata del trono over che ha fatto precipitare la storia che stavano vivendo. “No, non l’ho mai più né sentito né visto. Non lo vedo dall’ultima puntata dove, alla fine della registrazione, mi ha detto che poi ci saremmo sentiti” – ha spiegato l’ex dama che ha poi aggiunto – “Lui non mi ha mai più chiamata e men che meno si è fatto vedere. Io, dal canto mio, non l’ho chiamato perché ritengo di non aver sbagliato”. Pamela, inoltre, non nasconde la propria delusione per aver dato fiducia a Stefano che, stando a quello che ha raccontato l’ex dama, non avrebbe mai avuto dei veri sentimenti nei suoi confronti. “Oggi sono arrivata a una conclusione: penso che Stefano non mi abbia mai amata. Una persona che ti ama non sparisce”, ha aggiunto. Infine, ha spiegato di averlo contattato per restituirgli l’anello attraverso degli amici, ma di non aver ricevuto risposta: “Lui si comporta allo stesso modo con tutte“, ha concluso.

